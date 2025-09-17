San Cristoforo in casa aveva armi e droga | tenta disperatamente di liberarsene ma lo arrestato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato. La Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto un uomo di 32 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e di possesso di un’arma clandestina con relativo munizionamento. Resta comunque valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. La perquisizione nel quartiere San Cristoforo. Durante i servizi quotidiani di contrasto alla criminalità, gli agenti della IV Sezione Investigativa della Questura di Catania hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del sospettato, situata nel quartiere San Cristoforo, con l’obiettivo di rinvenire droga e armi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

