San Cristoforo in casa aveva armi e droga | tenta disperatamente di liberarsene ma lo arrestato
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato. La Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto un uomo di 32 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e di possesso di un’arma clandestina con relativo munizionamento. Resta comunque valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. La perquisizione nel quartiere San Cristoforo. Durante i servizi quotidiani di contrasto alla criminalità, gli agenti della IV Sezione Investigativa della Questura di Catania hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del sospettato, situata nel quartiere San Cristoforo, con l’obiettivo di rinvenire droga e armi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Catania, blitz nel quartiere San Cristoforo: arrestato pusher 23enne in una “casa di spaccio”
Meteo Forlì-Cesena. . ? Tromba d'aria (di tipo landspout) o no? Sopralluogo a San Cristoforo di Cesena con il nostro Luca. Ringraziamo i proprietari della casa per averci concesso la possibilità di registrare questi documenti. #meteoforlicesena - facebook.com Vai su Facebook
Catania, operazione antidroga della polizia. Sequestrata casa di spaccio a San Cristoforo, 4 denunce; Don Mauro Bargnesi colpito da emorragia cerebrale al campo scuola: soccorso dai ragazzi, è grave; Catania, operazione “Alto Impatto” nei quartieri San Cristoforo e Picanello.
Catania, operazione antidroga della polizia. Sequestrata casa di spaccio a San Cristoforo, 4 denunce - L'appartamento, con una "drug room" per il consumo della droga, era controllato da telecamere ed era provvisto di vie di fuga nel tetto L'appartamento era organizzato come una vera fortezza, con porte ... Da rainews.it
Si lancia nel vuoto dal balcone di casa, centra e uccide una donna che camminava sul marciapiede - Nella serata di domenica 14 settembre, i militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione Carabinieri San Cristoforo ... msn.com scrive