Sessantasette professori d’orchestra su ottanta del Teatro San Carlo hanno firmato una lettera indirizzata alle istituzioni per denunciare lo stallo legato alla nomina del nuovo sovrintendente del massimo partenopeo.Nella nota i musicisti parlano di "sconcerto, profondo disappunto e crescente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: carlo - soprintendente

Teatro San Carlo, De Luca: "Vergognoso che non sia ancora stato nominato soprintendente"

San Carlo, Macciardi ufficialmente soprintendente e Manfredi ricorre al giudice civile

E’ rottura sul San Carlo, nessun accordo su soprintendente

San Carlo ancora senza soprintendente, lettera degli orchestrali: Querelle politica danneggia il Teatro; Teatro San Carlo, il Tribunale rinvia la decisione sul Soprintendente; Teatro San Carlo, Governo-Regione rinnovano la nomina di Fulvio Macciardi a sovrintendente.

Teatro San Carlo senza Sovrintendente, l'orchestra scrive una lettera - Sono 67 su 80 i professori dell'orchestra del Teatro San Carlo di Napoli che hanno firmato e inviato una lettera di lamentela «a seguito delle controversie circa la nomina del ... Riporta msn.com

Il Teatro San Carlo non è un condominio - Manfredi aspetta la vittoria del suo candidato in Regione Campania sicuro che possa consentirgli di sostituire il consigliere in quota regionale e ribaltare la situazione ... Secondo stylo24.it