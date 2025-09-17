Ad IFA2025 Samsung ha presentato la sua strategia AI per i televisori che parte da Vision AI Companion, un sistema che sfruttando l’intelligenza artificiale permetta all’utente di interagire con i contenuti a schermo potendo ottenere maggiori informazioni e approfondimenti, incluso ad esempio ottenere consigli di viaggio correlati al film, serie o opera d’arte mostrata, e contenuti simili o affini. L’intenzione del produttore coreano è quella di offrire un’interazione quanto più possibile senza frizioni e naturale, quindi per accedere a Vision AI Companion gli utenti dovranno semplicemente premere il pulsante “Ai” presente sui telecomandi dei TV abilitati, ed interagire tramite la propria voce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Samsung lancia Vision AI Companion, l’assistente intelligente per le sue TV, ed il nuovo MicroRGB da 115?