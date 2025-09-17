Salvini sull’abbraccio all’ambasciatore russo | Preferisco una stretta di mano a uno sguardo rabbioso

La presenza di Matteo Salvini al ricevimento organizzato dall’ambasciata cinese a Roma, per celebrare il 76esimo anniversario della Repubblica popolare e i 55 anni di rapporti diplomatici con l’Italia, ha scatenato critiche dopo il saluto rivolto allambasciatore russo Alexei Paramonov. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, intervistato da Telelombardia, ha replicato così: «Ci sono andato per educazione, quando vai ospite a casa di qualcuno lo saluti o te ne vai? Ho salutato l’ambasciatore russo, ma anche l’ambasciatore spagnolo e tanti diplomatici, anche italiani, come è giusto che sia se vuoi avere buone relazioni e se ci tieni ad avere un dialogo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

