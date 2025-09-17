Intervenuto su Telenord, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (e tifoso del Milan) Matteo Salvini , ha parato di San Siro . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In questa notizia si parla di: salvini - siro

San Siro e il silenzio della Curva Sud, Salvini difende gli ultras ‘normali’: “Il prefetto convochi Milan e Inter”

Sala tira dritto su San Siro e rimanda a settembre per il nuovo assessore. Intanto Salvini lancia l’ex rettore Resta come candidato del centrodestra

Curva Milan, Salvini: “Togliere bandiere, cori e striscioni da San Siro non è soluzione”

: “ ` ” Matteo #Salvini , vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ha parlato così del Milan e del caso curve a San Siro? E voi siete d’accordo #Sportitalia - X Vai su X

Il Ministro Salvini ancora distorce la realtà, stavolta sulla Global Sumud Flotilla… #globalsumudflotilla #matteosalvini - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, Salvini 'senza trasparenza giusto non votare'; Salvini: “Stadio? Persi 5 anni e 1 miliardo, se non c’è totale trasparenza e chiarezza…”; Inchiesta sulla vendita di San Siro, Sala: Un atto dovuto, non mi faccio condizionare.

Salvini su San Siro: "Persi 5 anni e un miliardo di investimenti. Spiace per i milanesi" - Non è certo un mistero il fatto che Inter e Milan stiano cercando di acquistare lo stadio Giuseppe Meazza per costruire un nuovo impianto dove. Da tuttomercatoweb.com

Salvini su San Siro: “Persi cinque anni di tempo e un miliardo di investimenti” - Intervenuto su Telenord, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (e tifoso del Milan) Matteo Salvini, ha parato di San Siro ... Si legge su msn.com