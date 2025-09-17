Salvini | Saluto con l’ambasciatore russo giusto se vuoi il dialogo

MILANO – Al ricevimento dell’ambasciatore cinese in Italia “ho incontrato l’ambasciatore russo come decine di altri ambasciatori. Ero invitato come altri ministri, c’erano amici parlamentari del Pd e di FdI. Se vai ospite a casa di qualcuno e qualcuno ti saluta, lo saluti, come è giusto che sia se vuoi avere buone relazioni e se ci tieni ricostruire un dialogo. Preferisco una stretta di mano a uno sguardo rabbioso”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Telelombardia facendo riferimento alla notizia riportata da alcuni quotidiani, del suo saluto con l’ambasciatore russo, Alexei Paramonov, ieri sera nel corso del ricevimento all’ambasciata cinese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

