Salvini | Saluto con l’ambasciatore russo giusto se vuoi il dialogo

Lopinionista.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO – Al ricevimento dell’ambasciatore cinese in Italia “ho incontrato l’ambasciatore russo come decine di altri ambasciatori. Ero invitato come altri ministri, c’erano amici parlamentari del Pd e di FdI. Se vai ospite a casa di qualcuno e qualcuno ti saluta, lo saluti, come è giusto che sia se vuoi avere buone relazioni e se ci tieni ricostruire un dialogo. Preferisco una stretta di mano a uno sguardo rabbioso”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Telelombardia facendo riferimento alla notizia riportata da alcuni quotidiani, del suo saluto con l’ambasciatore russo, Alexei Paramonov, ieri sera nel corso del ricevimento all’ambasciata cinese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

salvini saluto con l8217ambasciatore russo giusto se vuoi il dialogo

© Lopinionista.it - Salvini: “Saluto con l’ambasciatore russo giusto se vuoi il dialogo”

In questa notizia si parla di: salvini - saluto

Il sorriso di La Russa, la stanchezza di Crosetto, il saluto di Salvini. Queste le avete viste?

Salvini: “Saluto ad ambasciatore russo? Preferisco stretta di mano a sguardo rabbioso”. Opposizioni all’attacco

Salvini difende l’abbraccio con l’ambasciatore russo: «Meglio un saluto che uno sguardo rabbioso»

Salvini e l’ambasciatore russo la stretta di mano scatena la polemica Cosa è successo.

salvini saluto l8217ambasciatore russoSalvini e la stretta di mano con l’ambasciatore russo Paramonov: “Se vai ospite a casa di qualcuno lo saluti” - Salvini difende il saluto all’ambasciatore russo, ma opposizione insorge: accuse di vergogna, ambiguità e spaccatura nel governo. blitzquotidiano.it scrive

salvini saluto l8217ambasciatore russoSalvini: “Il mio saluto all’ambasciatore russo? Meglio di uno sguardo rabbioso”. Pd: “Vergogna” - Il saluto all’ambasciatore russo di Matteo Salvini sta scatenando polemiche ma lui ammette di preferire “una stretta di mano che uno sguardo rabbioso", dice il ministro delle Infrastrutt ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salvini Saluto L8217ambasciatore Russo