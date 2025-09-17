(Adnkronos) – " Preferisco una stretta di mano che uno sguardo rabbioso ". Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini , intervistato a Telelombardia, ha replicato alle polemiche seguite alla sua partecipazione al ricevimento organizzato ieri a Roma dalla Cina per celebrare il '76esimo anniversario della Repubblica popolare cinese e il 55esimo anniversario delle relazioni Cina-Italia', . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: salvini - saluto

Il sorriso di La Russa, la stanchezza di Crosetto, il saluto di Salvini. Queste le avete viste?

Salvini: “Il mio saluto all’ambasciatore russo? Meglio di uno sguardo rabbioso”. Pd: “Vergogna” - X Vai su X

Matteo Salvini. . Il mio saluto per l’evento “Europa Viva 25” organizzato dai Patrioti per l’Europa, famiglia politica della Lega in Ue. - facebook.com Vai su Facebook

Salvini difende il saluto con l'ambasciatore russo; Salvini e il saluto all'ambasciatore russo, è polemica: cosa è successo; Salvini: “Il mio saluto all’ambasciatore russo? Meglio di uno sguardo rabbioso”. Pd: “Vergogna”.

Diventa un caso il saluto tra Salvini e l'ambasciatore russo: “Meglio di uno sguardo rabbioso” - Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega ha replicato alle polemiche seguite alla sua partecipazione al ricevimento organizzato a Roma dalla Cina. Scrive rainews.it

Salvini: "Saluto ad ambasciatore russo? Preferisco stretta di mano a sguardo rabbioso". Opposizioni all'attacco - "La stretta di mano di Salvini all'ambasciatore di Putin è una vergogna profonda per l'Italia. Come scrive msn.com