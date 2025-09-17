Salvini ha spiegato come vede ' Pontida 2025'

AGI - Un raduno di denuncia del clima di odio e violenza contro una parte politica, che ha avuto il climax con l'omicidio di Charlie Kirk negli Stati Uniti. Jordan Bardella parlerà dell'incriminazione di Marine Le Pen, che la sinistra in Francia "vuole eliminare". E all'appuntamento tra le valli della Bergamasca arriverà anche la testimonianza del figlio di Jair Bolsonaro, per parlare dell'ex presidente brasiliano, condannato dalla Corte suprema a 27 anni di carcere per tentato golpe. Così Matteo Salvini vede 'Pontida 2025', sotto lo slogan "liberi e forti" e i tradizionali simboli leghisti del guerriero lombardo Alberto da Giussano e il leone veneto di San Marco. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Salvini ha spiegato come vede 'Pontida 2025'

Sul Kosovo Salvini rilancia le tesi di Putin e dell’estrema destra; Salvini vede la premier e va in pressing sul fisco: “Serve la rottamazione”; Salvini in Israele vede Netanyahu: Speranza di pace grazie a Trump.

Salvini risponde all’Fmi: “Sull’abolizione della flat tax sbaglia, va estesa” - Il vicepremier della Lega contesta la proposta degli economisti di Washington e rilancia la tassa piatta. Riporta repubblica.it

Salvini a Rebibbia vede Alemanno: "È tonico e determinato" - È chiaro che chi sbaglia paga, però nel pagare ci vuole dignità e rispetto". Lo riporta huffingtonpost.it