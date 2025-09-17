Salvini e l’ambasciatore russo la stretta di mano scatena la polemica Cosa è successo
Roma, 17 settembre 2025 – Una stretta di mano, un saluto come tanti in un ricevimento diplomatico, secondo Matteo Salvini. Un gesto gravissimo, invece, secondo l’opposizione, che parla apertamente di una “vergogna per l’Italia” e chiede conto al governo Meloni. Sta tutta qui, nel breve ma esplosivo incontro tra il vicepremier e leader della Lega e l’ambasciatore russo Alexei Paramonov, la miccia che ha acceso un nuovo fronte di scontro politico in un momento già incandescente per la politica estera italiana ed europea. Il fatto è accaduto nella serata di ieri, durante un ricevimento organizzato dall’ambasciata cinese a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
