Salvini e l’abbraccio con l’ambasciatore russo | Giusto se vuoi ricostruire un dialogo Boccia | Cosa pensa Meloni?

“Preferisco una stretta di mano che uno sguardo rabbioso “. Parola di Matteo Salvini che replica così alle polemiche seguite al suo incontro, con abbraccio e stratta di mano, con l’ambasciatore della Federazione russa in Italia, Alexei Paramonov, in occasione del ricevimento organizzato a Roma dalla Cina per celebrare il 76esimo anniversario della Repubblica popolare cinese e il 55esimo anniversario delle relazioni Cina-Italia. Al ricevimento “ho incontrato l’ambasciatore russo come decine di altri ambasciatori. Ero invitato come altri ministri, c’erano amici parlamentari del Pd e di Fdi. Se vai ospite a casa di qualcuno e qualcuno ti saluta, lo saluti, come è giusto che sia se vuoi avere buone relazioni e se ci tieni ricostruire un dialogo “, ha replicato il vicepremier intervistato a Telelombardia: “Se invece si parla solo di guerra e assumi militari per mandarli a morire al fronte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

