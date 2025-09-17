Salvini difende l’abbraccio con l’ambasciatore russo | Meglio un saluto che uno sguardo rabbioso
Matteo Salvini non fa marcia indietro dopo le polemiche sul suo incontro, e un presunto abbraccio, con l’ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, durante il ricevimento all’ambasciata cinese per i 76 anni della Repubblica popolare e il 55° Anniversario dei Rapporti Diplomatici Cina-Italia. «Ero invitato come altri ministri, c’erano parlamentari del Pd e di Fratelli d’Italia» ha spiegato il leader della Lega a Telelombardia. «Se vai ospite a casa di qualcuno e qualcuno ti saluta, lo saluti, come è giusto che sia se vuoi avere buone relazioni e se ci tieni ricostruire un dialogo. Se invece si parla solo di guerra e assumi militari per mandarli a morire al fronte. 🔗 Leggi su Open.online
