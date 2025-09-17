Salvini ad Ancona chiude intervento con un minuto di silenzio per Charlie Kirk

Lapresse.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha concluso con un momento di silenzio per Charlie Kirk il suo intervento al comizio dei leader del centrodestra ad Ancona a sostegno del governatore uscente delle Marche, Francesco Acquaroli, in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. “Vi chiedo un minuto di orgoglio, di determinazione e di silenzio per Charlie Kirk”, ha detto il leader leghista ricordando l’influencer di destra americano ucciso nello Utah lo scorso 10 settembre. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

salvini ad ancona chiude intervento con un minuto di silenzio per charlie kirk

© Lapresse.it - Salvini ad Ancona chiude intervento con un minuto di silenzio per Charlie Kirk

In questa notizia si parla di: salvini - ancona

La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour, ci saranno anche Salvini e Tajani

La premier Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani ad Ancona

Salvini a Pesaro annuncia novità per treni e Statale Adriatica: «Ricci? Innocente fino a prova contraria. Lunedì ad Ancona con la Meloni? Non ho ancora deciso se sarò in presenza o in videocollegamento»

Salvini ad Ancona chiude intervento con un minuto di silenzio per Charlie Kirk; In conclusione del mio intervento all’evento del centrodestra unito ad Ancona, questa sera, ho chiesto un minuto di silenzio per commemorare Charlie Kirk. Un ragazzo di 31 anni, un marito, un padre di due bimbi piccoli, ucciso barbaramente mentre esponeva; Verso le regionali, nel pomeriggio Meloni - Tajani - Salvini ad Ancona: in migliaia in piazza Roma.

salvini ancona chiude interventoSalvini ad Ancona chiude intervento con un minuto di silenzio per Charlie Kirk - (LaPresse) Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha concluso con un momento di silenzio per Charlie Kirk il suo intervento ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Mole blindata, ad Ancona arriva il tridente di governo a sostegno di Acquaroli: Meloni e Tajani in sala, Salvini in video - A due mesi dal voto il centrodestra porta subito nel capoluogo il tridente di governo per parlare - Lo riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Ancona Chiude Intervento