Salva Contesse Mcl | Pieno sostegno alla richiesta di revisione dell' attuale tracciato ferroviario

Messinatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pieno sostegno alla richiesta di revisione dell'attuale tracciato ferroviario previsto dal progetto del Ponte sullo Stretto, che avrebbe un impatto devastante sul villaggio qualora fossero mantenute in vigore le modifiche concordate nel 2010 da RFI e Consiglio Comunale di Messina”. E' quanto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salva - contesse

Messina, MCL sul Salva Contesse: Tornare all'ipotesi originaria sulla stazione centrale.

salva contesse mcl pienoMessina, MCL sul Salva Contesse: "Tornare all'ipotesi originaria sulla stazione centrale" - Sul Salva Contesse interviene anche il Movimento Cristiano Lavoratori. Come scrive msn.com

salva contesse mcl pienoIl Ponte, il “Salva Contesse”, le opere preliminari: Basile parlerà dell’incontro con Stretto spa e Rfi - E sarà un incontro importante visto che il sindaco Federico Basile relazionerà sui dialoghi avuti ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salva Contesse Mcl Pieno