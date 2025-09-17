Salute | Palazzo Chigi illuminato per Giornata Sla

Roma, 17 set. (Adnkronos) - La Presidenza del Consiglio dei ministri aderirà alle celebrazioni della 18ma Giornata nazionale Sla, illuminando la facciata principale di Palazzo Chigi di colore verde: dalle ore 18:30 di domani, 18 settembre 2025, alle ore 7:00 del 19 settembre 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

