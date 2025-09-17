Salute | Palazzo Chigi illuminato per Giornata Sla
Roma, 17 set. (Adnkronos) - La Presidenza del Consiglio dei ministri aderirà alle celebrazioni della 18ma Giornata nazionale Sla, illuminando la facciata principale di Palazzo Chigi di colore verde: dalle ore 18:30 di domani, 18 settembre 2025, alle ore 7:00 del 19 settembre 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: salute - palazzo
Palazzo Fiuggi: un santuario del benessere dove imparare i segreti della salute
Giovedì della salute – Postura e benessere psicofisico Dopo la pausa estiva, riprendono con l’11 settembre i Giovedì della salute. Il primo appuntamento, alle ore 20.30 a Palazzo de Maffei, è una serata informativa con tema “Postura e benessere psicofisico. - facebook.com Vai su Facebook
Giornata della celiachia, il palazzo della Regione Lazio si illumina di verde; “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”: premiate a Palazzo Chigi le scuole vincitrici; Open Day al Serd.
Salute: Palazzo Chigi illuminato per Giornata Sla - La Presidenza del Consiglio dei ministri aderirà alle celebrazioni della 18/ma Giornata nazionale Sla, illuminando la facciata principale di Palazzo Chigi di colore verde: ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Salute: Senato illuminato per Giornata Sla - Il Senato della Repubblica aderisce alle iniziative previste in occasione della 18/ma Giornata nazionale Sla (Sclerosi laterale amiotrofica). Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it