Salute Mici Salanitri Ferring | Con clinici e pazienti per aderenza terapeutica

Iltempo.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) - "Al di là dello sviluppo del farmaco, per Ferring è importante essere il più vicino possibile ai clinici, alle società scientifiche e ai pazienti. Per questo abbiamo ritenuto estremamente utile affrontare il tema dell'aderenza terapeutica, che comporta problematiche importanti per i pazienti" con malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici). "Grazie al lavoro di un board di 10 esperti - tra cui 8 clinici, il presidente e direttore generale dell'associazione Amici e uno psicologo esperto in materia - e al coinvolgimento di un panel di altri 33 esperti nelle Mici, sono state sviluppate delle raccomandazioni che sono poi confluite nel Consensus paper pubblicato sulla rivista 'Digestive and Liver Disease', poco prima dell'estate". 🔗 Leggi su Iltempo.it

salute mici salanitri ferring con clinici e pazienti per aderenza terapeutica

© Iltempo.it - Salute, Mici, Salanitri (Ferring): "Con clinici e pazienti per aderenza terapeutica"

In questa notizia si parla di: salute - mici

Salute, Mici, Salanitri (Ferring): Con clinici e pazienti per aderenza terapeutica; Spray urticante a cena elettorale candidata Fdi con 300 persone, panico in sala; Malattie croniche dell'intestino, una guida pratica per clinici e pazienti per la migliore aderenza alle cure.

salute mici salanitri ferringSalute, Mici, Salanitri (Ferring): "Con clinici e pazienti per aderenza terapeutica" - "Al di là dello sviluppo del farmaco, per Ferring è importante essere il più vicino possibile ai clinici, alle società scientifiche e ai pazienti. Da adnkronos.com

Mici, al via Academy per giovani gastroenterolgi alla Federico II di Napoli - Nella gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), colite ulcerosa e malattia di Crohn, l'università Federico II di Napoli 'fa scuola'. notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Salute Mici Salanitri Ferring