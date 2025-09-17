Salute Mentale adulti Area Nord Giancarlo Gibertoni è il nuovo Direttore della Struttura complessa

Da inizio settembre Giancarlo Gibertoni è il nuovo Direttore di Struttura Complessa Salute Mentale Adulti dell’Area Nord, comprendente i Distretti sanitari di Carpi e Mirandola, ruolo occupato precedentemente dal dottor Giuseppe Tibaldi. Classe 1964, originario di Tione di Trento, precedentemente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

