Salute Mentale adulti Area Nord Giancarlo Gibertoni è il nuovo Direttore della Struttura complessa

Da inizio settembre Giancarlo Gibertoni è il nuovo Direttore di Struttura Complessa Salute Mentale Adulti dell’ Area Nord , comprendente i Distretti sanitari di Carpi e Mirandola, ruolo occupato precedentemente dal dottor Giuseppe Tibaldi. Classe 1964, originario di Tione di Trento, precedentemente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: salute - mentale

Salute mentale, accordo tra Ordine psicologi Lazio e Municipio I Roma

"Donald Trump ha l'Alzheimer", il nipote Fred III mette in guardia sulla salute mentale del tycoon, anche il padre del presidente era malato

Salute mentale, psicoterapia gratuita per giovani e persone trans: l’impegno di eBay e Serenis

Oggi, nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, vogliamo ricordare quanto sia importante prendersi cura non solo del corpo, ma anche del cuore e della mente. Vivere con la SMA può essere un viaggio fatto di sfide, di momenti in cui ci si sente soli o sopr - facebook.com Vai su Facebook

La salute mentale non è uno scherzo, riguarda sempre più persone e, in particolare, giovani e giovanissimi. È necessario iniziare a metterla sullo stesso piano di quella fisica e fare in modo di garantire l’accesso alle cure essenziali anche in questo campo. Pe - X Vai su X

Salute Mentale adulti Area Nord, il nuovo Direttore della Struttura complessa è Giancarlo Gibertoni; Salute Mentale adulti Area Nord, il nuovo direttore della Struttura complessa è Giancarlo Gibertoni; Il dottor Massei è direttore dell’area Salute mentale adulti.

Salute mentale Area Nord, il nuovo direttore è Giancarlo Gibertoni - Da inizio settembre Giancarlo Gibertoni è il nuovo Direttore di Struttura Complessa Salute Mentale Adulti dell’Area Nord, comprendente i Distretti sanitari di Carpi e Mirandola, ruolo occupato precede ... Lo riporta temponews.it

“Noi siamo un colloquio”: al via la rassegna “La salute della salute mentale” - Dp) dell’Ausl insieme a Università di Parma e Fondazione Mario Tommasini ... parmatoday.it scrive