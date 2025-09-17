Saltano i ciottoli in via Trieste a Caronno | disagi per i lavori
E’ protesta, a Caronno Pertusella, per i lavori di sistemazione di via Trieste, dove si sta ripristinando l’acciottolato, che si è sollevato in parecchi punti. ll tratto finale, verso piazza Vittorio Veneto, è stato riaperto dopo due settimane di cantiere: resta chiuso parzialmente il tratto fra la via Sant’Alessandro e la via Toti. Questa parziale . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
