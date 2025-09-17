Salone Auto di Torino la Cina è più che vicina | un terzo dei marchi è di Pechino

L’ automotive cinese spopola nei saloni europei. Dopo Monaco, tocca a quello di Torino certificare come le case costruttrici cinesi abbiano ormai preso ampiamente piede. Su 50 marchi presenti dal 26 al 28 settembre negli stand tra piazza Castello e i Giardini Reali, ben 17 vengono da Pechino. Una sfilza di auto “made in Pechino”, quindi, sono pronte a colonizzare la fu capitale dell’auto italiana. Il conto è presto fatto: un terzo degli espositori è cinese. Ci sono Byd, Dongfeng, Evo, Geely, Leapmotor, Omoda (Chery) e Voyah (Dongfeng), Denza (Byd), Seres (Dongfeng), Emc (Yibin Kaiyi), Foton (Baic), Geely, Jaecoo (Chery), Lepas (Chery), M-Hero (Dongfeng), Polestar (Geely) e SWM (Shineray). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

