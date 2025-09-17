Salone Auto di Torino la Cina è più che vicina | un terzo dei marchi è di Pechino
L’ automotive cinese spopola nei saloni europei. Dopo Monaco, tocca a quello di Torino certificare come le case costruttrici cinesi abbiano ormai preso ampiamente piede. Su 50 marchi presenti dal 26 al 28 settembre negli stand tra piazza Castello e i Giardini Reali, ben 17 vengono da Pechino. Una sfilza di auto “made in Pechino”, quindi, sono pronte a colonizzare la fu capitale dell’auto italiana. Il conto è presto fatto: un terzo degli espositori è cinese. Ci sono Byd, Dongfeng, Evo, Geely, Leapmotor, Omoda (Chery) e Voyah (Dongfeng), Denza (Byd), Seres (Dongfeng), Emc (Yibin Kaiyi), Foton (Baic), Geely, Jaecoo (Chery), Lepas (Chery), M-Hero (Dongfeng), Polestar (Geely) e SWM (Shineray). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: salone - auto
Salone Auto Torino 2025, attesi 500mila visitatori: design e tradizione nel centro della città
Auto Moto Napoli Expo: il grande salone dei motori alla Mostra d’Oltremare
Salone di Monaco 2025: tutti i nuovi modelli di auto in arrivo. Prezzi ed orari
Al Salone dell’Auto oltre 50 marchi, ma dominano i cinesi https://lastampa.it/torino/2025/09/17/news/salone_auto_torino_programma_cina-15312622/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Dal 26 al 28 settembre Torino ospita il Salone dell’Auto con una folta rappresentanza di marchi cinesi e il meglio del design italiano. Tra test drive, stile e oltre 400mila visitatori attesi, la città si conferma polo della mobilità - facebook.com Vai su Facebook
Salone Auto Torino 2025: il design automobilistico tra Italia e Cina brilla nel cuore della città; Al Salone Auto Torino 50 marchi, dominano i cinesi; Torino capitale delle auto, ma cinesi. Il Salone 2025 con oltre 20 marchi dal Far East e tanti test drive.
Salone Auto Torino 2025: il design automobilistico tra Italia e Cina brilla nel cuore della città - Dal 26 al 28 settembre 2025, Torino si prepara a ospitare il Salone Auto Torino, l’attesa kermesse automobilistica che animerà il centro storico tra piazza Castello e i Giardini Reali. Come scrive msn.com
Torino, dal 26 settembre torna il Salone dell'Auto. Dominano i marchi cinesi - Sono oltre 50 i brand che saranno presenti dal 26 al 28 settembre nel centro della città tra piazza Castello e i Giardini Reali. Riporta rainews.it