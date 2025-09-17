Salis c' è la data per il voto sull' immunità | Se revocata sarebbe una sconfitta per la democrazia
C'è la data che potrebbe decidere sull' immunità di Ilaria Salis: il 23 settembre, quindi martedì prossimo, la commissione Affari giuridici dell'Eurocamera (Juri) è chiamata a votare la revoca chiesta dall'Ungheria per i fatti di cui Salis è accusata a Budapest. Il voto di martedì sarà seguito, nelle settimane successive, da quello della plenaria ma già il 4 giugno gli eurodeputati di sinistra, verdi, socialisti e i liberali non avevano ritenuto le risposte del procuratore ungherese sufficienti a procedere con la revoca. Tuttavia, e il nodo è questo, le accuse a Salis sono antecedenti alla sua elezione, il che sarebbe sufficiente per considerare l'attivista - ora onorevole - scoperta dall'immunità, che ha lo scopo di proteggere i parlamentari nell' esercizio nelle proprie funzioni e non da accuse antecedenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Salis, c'è la data per il voto sull'immunità: Se revocata sarebbe una sconfitta per la democrazia.
