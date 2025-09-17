Salerno la storia della Fiera nelle carte dell’Archivio di Stato

Giovedì 18 settembre 2025, alle ore 17,00, presso il Salone “Paolo Emilio Bilotti” dell’Archivio di Stato di Salerno, si terrà il convegno “La Fiera di Salerno nelle carte dell’Archivio di Stato”. I documenti relativi alla celebre Fiera di San Matteo, mercato franco internazionale che si svolgeva a maggio, in occasione delle celebrazione della traslazione delle reliquie, e a settembre, durante i festeggiamenti patronali, sono custoditi presso l’Archivio di Stato, nel “Liber iurium”, vergato nel XVII secolo, che raccoglie privilegi, capitoli e scritture attestanti i diritti e i privilegi acquisiti dall’ “Universitas” di Salerno nel corso dei secoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it