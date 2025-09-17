salerno due leggende del volley femminile questa mattina in provincia

Stamattina in Provincia, due leggende della pallavolo femminile italiana, Monica De Gennaro campionessa olimpica e mondiale in carica e Consuelo Mangifesta, in rappresentanza della Lega Volley femminile di serie A, fortissima schiacciatrice del Matera e della Nazionale Italiana degli anni ’90. Ad accoglierle, il Presidente della Provincia e Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e il Consigliere provinciale delegato allo Sport Antonio Fiore. Presente anche il Presidente della FIPAV regionale Guido Pasciari. In occasione dell’incontro, è stata presentata la seconda edizione del Torneo di Volley femminile Under 16 “Pink Gen”, promosso dalla Provincia di Salerno, finanziato dall’UPI e organizzato dalla Lega Volley, che si disputerà dal 20 al 21 settembre nel comprensorio di Capaccio-Paestum-Agropoli. 🔗 Leggi su Zon.it

