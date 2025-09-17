Salerno due leggende del volley femminile questa mattina in Provincia

Zon.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina in Provincia, due leggende della pallavolo femminile italiana, Monica De Gennaro campionessa olimpica e mondiale in carica e Consuelo Mangifesta, in rappresentanza della Lega Volley femminile di serie A, fortissima schiacciatrice del Matera e della Nazionale Italiana degli anni ’90. Ad accoglierle, il Presidente della Provincia e Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e il Consigliere provinciale delegato allo Sport Antonio Fiore. Presente anche il Presidente della FIPAV regionale Guido Pasciari. In occasione dell’incontro, è stata presentata la seconda edizione del Torneo di Volley femminile Under 16 “Pink Gen”, promosso dalla Provincia di Salerno, finanziato dall’UPI e organizzato dalla Lega Volley, che si disputerà dal 20 al 21 settembre nel comprensorio di Capaccio-Paestum-Agropoli. 🔗 Leggi su Zon.it

salerno due leggende del volley femminile questa mattina in provincia

© Zon.it - Salerno, due leggende del volley femminile questa mattina in Provincia

In questa notizia si parla di: salerno - leggende

Due leggende del volley femminile questa mattina in Provincia!; Due leggende del volley a Salerno: De Gennaro e Mangifesta presentano il torneo “Pink Gen”; Salerno rende omaggio alla campionessa del volley Monica De Gennaro.

salerno due leggende volleySalerno, due leggende del volley femminile questa mattina in Provincia - Stamattina in Provincia, due leggende della pallavolo femminile italiana, Monica De Gennaro campionessa olimpica e mondiale in carica e Consuelo ... Si legge su zon.it

salerno due leggende volleyLa campionessa di pallavolo Monica De Gennaro ospite nella sede della Provincia di Salerno - Questa mattina nella sede della Provincia di Salerno due leggende della pallavolo femminile italiana: Monica De Gennaro campionessa olimpica e mondiale in carica e Consuelo Mangifesta, in ... Lo riporta ondanews.it

Cerca Video su questo argomento: Salerno Due Leggende Volley