Tempo di lettura: 3 minuti foto pagina Facebook ufficiale L’allenatore della Salernitana ha commentato a caldo il successo ottenuto nel recupero contro Atalanta U23, sottolineando la crescita collettiva e la necessità di restare concentrati. “Stasera sono particolarmente contento perché giocavamo dopo tre giorni contro una squadra di qualità. Siamo stati veramente bravi, parliamo di una vittoria meritata”, ha detto, spiegando che il rendimento è frutto di compattezza e lavoro: “Si comincia a vedere una squadra molto più compatta”. Raffaele: “Piedi per terra”. Raffaele ha elogiato l’apporto dei giovani — cinque in distinta — e ha evidenziato i margini di miglioramento nelle scelte finali: “Avremmo potuto chiudere la sfida senza soffrire”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana in testa, le voci del post partita: la gioia di Raffaele “Sono contento”