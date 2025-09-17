Sal Da Vinci arriva su Canale 5 con Stasera che sera! Special edition | quando in tv e ospiti

Dopo aver acceso Piazza Plebiscito a Napoli, Sal Da Vinci arriva in prima serata su Canale 5 con il concerto evento di “ Stasera che sera ! Special edition “. Scopriamo la data, le canzoni e gli ospiti . Sal Da Vinci arriva su Canale 5 con “Stasera che sera! Special Edition”: data e ospiti. Canale 5 celebra il talento di Sal Da Vinci con il concerto “ Stasera che sera! Special Edition “, l’evento musicale che il cantautore napoletano ha tenuto nella magica cornice di Piazza Plebiscito. Una serata di grande musica che approda in prima serata su Canale 5 con una esclusiva assoluta in programma per giovedì 25 settembre 2025 dalle ore 21. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

“Stasera che sera! Special edition”, il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5. La scaletta; Sal Da Vinci, la canzone Rossetto e Caffè scritta in una confusione totale, con i miei nipoti a casa. L'ho finita in ascensore; Dopo il trionfo in Piazza del Plebiscito, Sal Da Vinci torna in TV.

