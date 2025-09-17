Sailuxe alza le vele | boom del noleggio esclusivo tra Sardegna e Costiera
Sulle onde del Tirreno, il concetto di vacanza in barca cambia pelle: la proposta di charter di alto livello firmata Sailuxe esalta comfort, cucina d’autore e numeri da record, confermando una crescita impetuosa che travolge il settore alla vigilia del 65° Salone Nautico di Genova. Un nuovo modo di vivere il mare Il piacere di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
