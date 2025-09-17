Sagra di fine estate ai Giardini Luzzati con gastronomia musica e bancarelle
Sabato 20 settembre dalle ore 18 ai giardini Luzzati torna la Sagra di fine Estate per salutare la bella stagione e accogliere l'inizio dell'autunno. Ricco menù con carne e verdure alla brace, fritti, primi e dolci; intrattenimento con musica e bancarelle e animazione per i più piccoli. . 🔗 Leggi su Genovatoday.it
