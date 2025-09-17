Sagra della Salamina da sugo al cucchiaio torna il classico appuntamento di inizio autunno
Madonna Boschi, piccolo paese di 300 anime fra i comuni di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda, diventa per i prossimi fine settimana la tappa fissa per chi vuole gustare uno dei piatti più tipici del territorio, la rinomata Salamina da Sugo nella sua versione al cucchiaio.Da venerdì 19 a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: sagra - salamina
Sagra della Salamina da sugo al cucchiaio di Madonna Boschi,regina dei sapori Ferraresi - facebook.com Vai su Facebook
Sagra della Salamina da sugo al cucchiaio, torna il classico appuntamento di inizio autunno; Sagra del Caplaz 2025 il Gusto della Tradizione 38 Edizione dei Cappellacci di Coronella a Poggio Renatico e dintorni; Sagra della Salamina da sugo al cucchiaio, torna il classico di inizio autunno.
Sagre del weekend: dove scoprire i sapori più buoni - Le sagre del terzo weekend di settembre riflettono il procedere della stagione, con appuntamenti legati a funghi, formaggi e altri prodotti deliziosi. Si legge su msn.com
Tour dei sapori di settembre in Emilia Romagna - 25 settembre gli appuntamenti del cartellone enogastronomico regionale, con la Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa a Castelvetro (Mo), la Sagra della Salamina da ... Secondo ilgiornale.it