Arezzo, 17 settembre 2025 – Gastronomia, musica e scoperta del territorio aprono la cinquantatreesima edizione della Sagra della Nana. Il primo fine settimana della festa di fine estate di Montagnano è in programma da giovedì 18 a domenica 21 settembre con un calendario particolarmente ricco di appuntamenti che troverà il proprio filo conduttore nella volontà di valorizzare le tradizioni della cultura popolare e contadina della Valdichiana. Il fulcro sarà, come tradizione, la cucina a base di nana che in passato era uno degli alimenti più tipici del territorio con ricette che vengono tramandate di generazione in generazione quali le tagliatelle al sugo di nana o la nana in porchetta, ma ogni giornata sarà arricchita da iniziative collaterali tra orchestre-spettacolo, dj-set e camminate per coinvolgere tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sagra della Nana: la festa paesana di Montagnano apre tra sapori e musica