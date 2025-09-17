Sagra del pesce azzurro a Sant’Elia | degustazioni di fritture croccanti spettacoli e artigianato nel borgo marinaro

Il pittoresco borgo marinaro di Sant’Elia, frazione del Comune di Santa Flavia, nei giorni 19 e 20 settembre 2025 ospiterà la Sagra del pesce azzurro e in questa occasione si trasformerà in un grande ristorante a cielo aperto, dove sarà possibile degustare squisite fritture croccanti accompagnate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it