Sagra dei Funghi di Cusano Mutri 2025 | le date e il programma dell'evento
Torna l'annuale appuntamento con la Sagra dei Funghi di Cusano Mutri, fiore all'occhiello della gastronomia del Sannio e della Campania. L'appuntamento è dal 19 settembre al 12 ottobre 2025: ricco il programma dell'evento, con la nuova app parcheggio, che consente di prenotare un posto auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sagra - funghi
Gusto e tradizione in un luogo incantevole: ad Ascrea, sul Lago del Turano, la Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini
Salza Irpina si prepara alla 41ª Sagra degli Spaghetti ai Funghi Porcini
Arpino, Sagra delle Fettuccine Funghi Porcini e Tartufo
L’attesa è finita… la magia sta per iniziare! 45ª Sagra dei Funghi di Cusano Mutri: gusto, tradizione e spettacolo senza fine. Scopri tutte le info su questa edizione! Prenota subito il parcheggio: xcloud.4xp.it/comunedicusanomut - facebook.com Vai su Facebook
La Sagra dei Funghi di Cusano Mutri: gusto e tradizione fino al 12 ottobre 2025; Sagra dei Funghi di Cusano Mutri 2025: le date e il programma dell’evento; La Sagra dei Funghi torna a Cusano Mutri.
Attesa per la 45ª edizione della Sagra dei Funghi di Cusano Mutri: appuntamento dal 19 settembre - Cusano Mutri si prepara ad accogliere la 45ª edizione della Sagra dei Funghi, in programma dal 19 settembre al 12 ottobre 2025, uno degli appuntamenti enogastronomici e culturali più attesi del Sud It ... Segnala ntr24.tv
Le migliori sagre dei funghi in Italia: gli appuntamenti da non perdere nell’autunno 2025 - Scoprite quali sono le sagre dei funghi più suggestive d’Italia: qui gli appuntamenti imperdibili nell’autunno 2025 per gustare tradizioni e sapori autentici. Si legge su siviaggia.it