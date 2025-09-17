Sagra dei Funghi di Cusano Mutri 2025 | le date e il programma dell'evento

Torna l'annuale appuntamento con la Sagra dei Funghi di Cusano Mutri, fiore all'occhiello della gastronomia del Sannio e della Campania. L'appuntamento è dal 19 settembre al 12 ottobre 2025: ricco il programma dell'evento, con la nuova app parcheggio, che consente di prenotare un posto auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

