saga action amata torna in streaming dopo 23 anni

Il ritorno di Jason Bourne: un franchise che continua a lasciare il segno nel cinema d'azione. Un classico del genere action, capace di ridefinire le modalità narrative e stilistiche del cinema contemporaneo, torna oggi a catturare l'attenzione grazie alla sua presenza in streaming. La saga di Jason Bourne, dopo oltre due decenni dalla sua nascita, dimostra ancora una volta la sua capacità di affascinare nuove generazioni e consolidare il suo ruolo come punto di riferimento imprescindibile nel panorama cinematografico. Le origini e l'evoluzione della saga. Il debutto con "The Bourne Identity". Nel 2002, il film The Bourne Identity, diretto da Doug Liman, ha introdotto sul grande schermo un nuovo tipo di eroe: un uomo tormentato, privo di memoria e vulnerabile.

