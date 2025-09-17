Sabrina Carpenter presenta un hit con un tocco spooky per il film di Sydney Sweeney
l’attenzione su Sabrina Carpenter e Sydney Sweeney si intensifica. In questo periodo, entrambe le personalità sono al centro dell’attenzione mediatica. Sabrina Carpenter, impegnata a conquistare i palchi più prestigiosi come il Coachella, e vincitrice di numerosi riconoscimenti ai VMAs, si distingue nel panorama musicale e dello spettacolo. Dall’altra parte, Sydney Sweeney si sta affermando come attrice di grande talento, con possibilità concrete di conseguire un premio Oscar nel prossimo anno e partecipazioni in campagne pubblicitarie molto discusse. La loro presenza si combina in modo inaspettato nel nuovo trailer del film horror The Housemaid. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: sabrina - carpenter
Sabrina Carpenter regina di stile con un look bombshell anni 60'. Onde morbide, capelli biondi voluminosi e make-up rosato per un fascino senza tempo
Sabrina Carpenter ha rilasciato una nuova copertina di “Man’s Best Friend” «approvata da Dio»
Strawberry jelly lips: il trend labbra che profuma d’estate (e un po’ di Sabrina Carpenter)
SABRINA CARPENTER ANNUNCIA L'EDIZIONE DELUXE DI "SHORT N' SWEET" Nella nuova versione ci sarà un brano con la partecipazione di Dolly Parton Leggi tutto https://www.rockol.it/news-749826/sabrina-carpenter-edizione-deluxe-di-short-n-swee - facebook.com Vai su Facebook
Justin Bieber debutta come headliner al Coachella! Guiderà la lineup con Sabrina Carpenter e Karol G #JustinBieber #Coachella2026 #sabrinacarpenter #KarolG - X Vai su X
Sabrina Carpenter chiama il suo ex “Manchild” nella hit estiva: il significato della canzone; Sabrina Carpenter in concerto a Milano in uno show a tutto pop: scaletta e attese; Sabrina Carpenter lancia ‘Manchild’: la hit dell’estate 2025 è servita.
Coachella 2026, Justin Bieber e Sabrina Carpenter tra gli headliner - Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G saranno i tre headliner della manifestazione, presente anche Anyma. Segnala tg24.sky.it
Sabrina Carpenter: un 2024 da record tra hit, premi e traguardi straordinari - Il 2024 è stato un anno straordinario per Sabrina Carpenter, che si è confermata come una delle artiste più ascoltate al mondo su Spotify. lifestyleblog.it scrive