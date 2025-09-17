l’attenzione su Sabrina Carpenter e Sydney Sweeney si intensifica. In questo periodo, entrambe le personalità sono al centro dell’attenzione mediatica. Sabrina Carpenter, impegnata a conquistare i palchi più prestigiosi come il Coachella, e vincitrice di numerosi riconoscimenti ai VMAs, si distingue nel panorama musicale e dello spettacolo. Dall’altra parte, Sydney Sweeney si sta affermando come attrice di grande talento, con possibilità concrete di conseguire un premio Oscar nel prossimo anno e partecipazioni in campagne pubblicitarie molto discusse. La loro presenza si combina in modo inaspettato nel nuovo trailer del film horror The Housemaid. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sabrina Carpenter presenta un hit con un tocco spooky per il film di Sydney Sweeney