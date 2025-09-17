Russia bombardieri strategici spostati dopo il disastro dell' operazione Ragnatela | ora devono volare 10mila km per lanciare i missili
L'operazione Ragnatela nel giugno di quest'anno è già entrata nei libri di storia. I droni FPV di Kiev arrivarono a colpire i bombardieri strategici russi fino al circolo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
L'Ucraina spaventa ancora la Russia: colpiti aerei bombardieri nel cuore del Paese
Guerra Ucraina-Russia news, attacco record nella notte: oltre 330 tra droni e missili, impiegati anche i bombardieri strategici. Abbattuto un F-16 di Kiev
Ucraina, attacchi a ?pacchetto misto? della Russia per vincere la guerra: droni per svegliare i radar, missili Kalibr e bombardieri Tu-95
Le esercitazioni congiunte Zapad-2025 tra Russia e Bielorussia hanno coinvolto i Tu-22MR nel Mare di Barents. I bombardieri supersonici hanno sorvolato acque neutre per quattro ore, simulando missioni di attacco
In Russia la United Aircraft Corporation (UAC), parte della Rostec State Corporation, ha consegnato un altro lotto di nuovi caccia bombardieri multiruolo Su-35S alle Forze Aerospaziali Russe. I Su-35S appartenenti alla generazione 4++ sono stati sottopo...
Russia, bombardieri strategici spostati dopo il disastro dell'operazione Ragnatela: ora devono volare 10mila km per lanciare i missili - L'operazione Ragnatela nel giugno di quest'anno è già entrata nei libri di storia. msn.com scrive
