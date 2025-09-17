Russell Thomas chi è il fidanzato super riservato di Kim Cattrall

Se nei panni del suo alter ego Samantha Jones ha vissuto numerose avventure sentimentali, nella vita reale l’attrice Kim Cattrall è felicemente monogama: l’indimenticabile protagonista di Sex and the city è fidanzata da anni con Russell Thomas, con il quale si è mostrata di recente in un importante evento a Londra. Chi è Russell Thomas, il fidanzato di Kim Cattrall. Mentre le sue ex colleghe piangono la chiusura anticipata di And just like that., Kim Cattrall si mostra serena e sorridente in pubblico. L’attrice ha infatti preso parte lunedì 15 settembre ad una cena organizzata da Jimmy Choo al Dover di Londra: bellissima e raggiante, la protagonista di Sex and the city ha posato in compagnia del fidanzato Russell Thomas, decisamente poco avvezzo ai riflettori. 🔗 Leggi su Dilei.it

