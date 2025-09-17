Run2U 34a puntata | Isacco Costa | l’ingegnere del trail running e la sua scalata
Run2U – Episodio 34 Isacco Costa Isacco Costa, classe 1999, è uno dei nomi emergenti del trail running italiano. Nato e cresciuto a Costa di Val di Zoldo (BL), ha trasformato l’amore per la montagna e la corsa in una carriera che unisce prestazioni sportive d’élite e ricerca scientifica applicata allo sport. Ricercatore in Bioingegneria, laureato con una tesi sull’analisi biomeccanica, vive a Rovereto dove lavora al CERISM. Il suo approccio all’allenamento è un mix tra esperienza, scienza e passione. Tra i suoi risultati: Campione Italiano Assoluto di Corsa in Montagna 2024 3° al Giir di Mont Uphill 2025 Convocato in Nazionale per i Mondiali di Mountain Running 2025 Argento tricolore e vittoria alla Snowdon Race in Galles Personal Best: o 10 km su strada: 29:33 o Mezza maratona: 1:05:31 Una storia di famiglia e fatica: figlio e fratello di runner, Isacco ha trovato nella Recastello Radici Group e nell’allenatore Iacopo Brasi (coach anche di Jacob Kiplimo) i compagni ideali per puntare in alto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: run2u - puntata
RUN2U 22^ puntata: Luciano Merla e Radici Group una partnership vincente nella corsa in montagna
RUN2U 23ª puntata: Franco Bragagna, voce inconfondibile RAI, anima tecnica e poetica dell’Atletica
Run2U 25ª puntata: Alberto Marchesani, ultrarunner per hobby che sfida i limiti in imprese estreme
In questa puntata di Run2U, abbiamo l'onore di ospitare Giugno De Sanctis, da poco nominato Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Un'intervista esclusiva in cui De Sanctis ci parla di: ? La sua visione per il futuro dello sport paralimpico in It - facebook.com Vai su Facebook
Run2U 34a puntata: Isacco Costa: l’ingegnere del trail running e la sua scalata.