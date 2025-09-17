Run2U – Episodio 34 Isacco Costa Isacco Costa, classe 1999, è uno dei nomi emergenti del trail running italiano. Nato e cresciuto a Costa di Val di Zoldo (BL), ha trasformato l’amore per la montagna e la corsa in una carriera che unisce prestazioni sportive d’élite e ricerca scientifica applicata allo sport. Ricercatore in Bioingegneria, laureato con una tesi sull’analisi biomeccanica, vive a Rovereto dove lavora al CERISM. Il suo approccio all’allenamento è un mix tra esperienza, scienza e passione. Tra i suoi risultati: Campione Italiano Assoluto di Corsa in Montagna 2024 3° al Giir di Mont Uphill 2025 Convocato in Nazionale per i Mondiali di Mountain Running 2025 Argento tricolore e vittoria alla Snowdon Race in Galles Personal Best: o 10 km su strada: 29:33 o Mezza maratona: 1:05:31 Una storia di famiglia e fatica: figlio e fratello di runner, Isacco ha trovato nella Recastello Radici Group e nell’allenatore Iacopo Brasi (coach anche di Jacob Kiplimo) i compagni ideali per puntare in alto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Run2U 34a puntata: Isacco Costa: l’ingegnere del trail running e la sua scalata