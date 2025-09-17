Rulli a terra dopo la testata di Carvajal | i compagni ne approfittano con un gesto insolito

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rulli colpito da Carvajal, i compagni gli puliscono gli scarpini in campo: scene curiose in Real-Marsiglia di Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rulli - terra

Rulli a terra dopo la testata di Carvajal: i compagni ne approfittano con un gesto insolito; Carvajal, follia in Champions: testata al portiere del Marsiglia e rosso diretto per il capitano del Real; Non solo aspirazione. Ora Dyson lava ad acqua: la prova di V15s Detect Submarine.

rulli terra dopo testataRulli a terra dopo la testata di Carvajal: i compagni ne approfittano con un gesto insolito - Rulli colpito da Carvajal, i compagni gli puliscono gli scarpini in campo: scene curiose in Real- Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rulli Terra Dopo Testata