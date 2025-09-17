Rubava fiale di morfina | arrestato infermiere dell' ospedale Sant' Anna
La polizia di stato di Como, coordinata dalla procura della repubblica di Como, ha arrestato per furto aggravato un 48enne comasco, dipendente di Asst Lariana con mansioni di infermiere nel reparto di ortopedia dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. L’uomo è stato fermato in. 🔗 Leggi su Quicomo.it
