Rubava fiale di morfina | arrestato infermiere dell' ospedale Sant' Anna

Quicomo.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di stato di Como, coordinata dalla procura della repubblica di Como, ha arrestato per furto aggravato un 48enne comasco, dipendente di Asst Lariana con mansioni di infermiere nel reparto di ortopedia dell’ospedale SantAnna di San Fermo della Battaglia. L’uomo è stato fermato in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rubava - fiale

Rubava fiale di morfina: arrestato infermiere dell'ospedale Sant'Anna; Ruba fiale di morfina dal deposito dei farmaci: arrestato un infermiere dell’ospedale di Como; San Fermo della Battaglia: falsifica i registri e ruba morfina in ospedale, arrestato infermiere.

rubava fiale morfina arrestatoRuba fiale di morfina dal deposito dei farmaci: arrestato un infermiere dell’ospedale di Como - L’uomo, dipendente nella sala gessi del reparto ortopedia, indicava sui registri nomi di pazienti realmente ricoverati ma che non avevano bisogno ... Secondo msn.com

rubava fiale morfina arrestatoPolizia in ospedale, arrestato infermiere. L’accusa: ha rubato fiale con la morfina - Sant’Anna Professionista di 48 anni, la polizia lo ha sorpreso in flagranza: furto aggravato. Da laprovinciadicomo.it

Cerca Video su questo argomento: Rubava Fiale Morfina Arrestato