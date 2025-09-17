Ruba lo smartphone a un anziano sul bus ma a bordo c' è la polizia locale

Un 19enne originario dell'Algeria è stato arrestato dalla polizia locale per aver rubato uno smartphone a bordo di un autobus della linea 18, in transito della zona tra via Gramsci e Darsena. Ladro fermatoIl giovane, già noto alle forze dell'ordine è stato sorpreso e fermato immediatamente dagli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ruba il cellulare e picchia il passeggero sul bus della linea 6 - Poco dopo le 7 del mattino dello scorso 16 agosto, agenti della Polizia Ferroviaria di Trieste notavano che, sul bus numero 6, in arrivo da Barcola, un giovane stava percuotendo un passeggero. Riporta rainews.it

