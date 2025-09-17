Ruba in un negozio di Barriera Bixio | incastrato dalle telecamere e denunciato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro, hanno concluso una articolata a attività d'indagine che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un 30enne straniero, ritenuto il presunto responsabile di un furto ai danni di un'attività commerciale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Ruba in un negozio di Barriera Bixio: incastrato dalle telecamere e denunciato.

