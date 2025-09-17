Royal Summer Stage | tre serate di grande musica alla Reggia di Monza con l’Orchestra Canova
Venerdì 19 e sabato 20 settembre la formazione diretta da Enrico Pagano, il soprano Barbara Massaro e il baritono Francesco Samuele Venuti porteranno in scena “La serva padrona”, operina buffa di Pergolesi, in un allestimento site specific ideato da Francesco Grossi. Il festival Royal Summer Stage si concluderà domenica 21 con il concerto intitolato “Mozart Top Ten”, una sorta di hit parade delle arie più famose tratte dai capolavori del grande compositore austriaco. Un weekend tra opera e sinfonia, da Pergolesi a Mozart per il Royal Summer Stage. La magia della musica classica si accende alla Reggia di Monza dal 19 al 21 settembre 2025 con tre imperdibili appuntamenti del Royal Summer Stage, rassegna musicale che conclude in bellezza la sua prima edizione con l’eccellenza dell’ Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
