Rotoli un cimitero sommerso dal degrado | Si dimentica il rispetto per i defunti

Palermotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini parlano da sole: viali invasi da erbacce secche, rifiuti abbandonati lungo i bordi delle tombe. Il cimitero dei Rotoli – il più grande della città – appare in uno stato di incuria che offende il senso del sacro, la memoria, e la dignità dei defunti e dei loro familiari. Le foto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: rotoli - cimitero

Rotoli, montata una nuova tettoia davanti alla chiesa del cimitero: "Prosegue il percorso di riqualificazione"

Incendio ai Rotoli, ultimatum di Lagalla alla Reset: "Entro 5 giorni il cimitero dovrà essere ripulito dalle erbacce"

