Rotoli un cimitero sommerso dal degrado | Si dimentica il rispetto per i defunti
Le immagini parlano da sole: viali invasi da erbacce secche, rifiuti abbandonati lungo i bordi delle tombe. Il cimitero dei Rotoli – il più grande della città – appare in uno stato di incuria che offende il senso del sacro, la memoria, e la dignità dei defunti e dei loro familiari. Le foto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
