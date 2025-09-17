Rosario di Temptation Island già fuori da Uomini e Donne | la ex Lucia avrebbe confessato un ritorno di fiamma tra i due

A poche ore dall’annuncio, alcuni rumors porterebbero ad un clamoroso dietrofront in casa Uomini e Donne. Rosario Guglielmi era stato da poco nominato come nuovo tronista del programma pomeridiano di Maria De Filippi, dopo aver accettato la chiamata durante l’edizione serale di “ Temptation Island e poi. e poi. ” ma, secondo quanto riportato da Dagospia, l’avventura sarebbe già giunta al termine. Il protagonista del programma aveva interrotto i rapporti con la sua ex Lucia e si era detto pronto a darsi una nuova possibilità. “Penso che mi meriti un’altra occasione, spero di ritrovare l’amore vero, tra me e Lucia non era più amore”, aveva dichiarato il nuovo tronista nella puntata di lunedì sera al conduttore Filippo Bisciglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

