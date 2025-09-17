Rondine e Lions insieme Costruiamo oggi la pace di domani
Arezzo, 17 settembre 2025 – In occasione dell'imminente Giornata Internazionale della Pace, il Distretto Lions 108 La Toscana, insieme a Rondine Cittadella della Pace e in collaborazione con il Comune di Firenze, promuovono un evento di valore simbolico e civile: la presentazione ufficiale del Protocollo d'Intesa triennale tra i Lions Club della Toscana e Rondine, che sarà siglato il 20 settembre 2025 alle ore 10.00 nella prestigiosa cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di rafforzare le progettualità comuni a favore dei giovani e della cultura della pace, valorizzando il ruolo dell'educazione e della leadership giovanile come strumenti di trasformazione dei conflitti e di costruzione di un futuro più giusto e pacifico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
