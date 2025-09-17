Romanza tra wonder woman e captain america nel crossover marvel dc
una collaborazione epocale tra marvel e dc: il crossover del 2025. Nel panorama dei fumetti superhero, le unioni tra universi spesso rappresentano eventi di grande impatto. Nel 2025, Marvel e DC Comics hanno deciso di sorprendere i fan con una collaborazione senza precedenti, portando in scena incontri tra alcuni dei personaggi più iconici delle due case editrici. Questa operazione si distingue per l’assenza di scontri frontali tra eroi, preferendo invece la creazione di scenari in cui protagonisti di universi diversi collaborano o si confrontano in situazioni mai viste prima. le protagoniste e i momenti salienti della collaborazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Romanza ispirata da un musicista amato su booktok: il libro da non perdere nell’estate 2025
Il lavoro forsennato, l’angoscia di fronteggiare quotidianamente il dolore altrui e la paura di non esserne più capaci: una giovane dottoressa romanza la frenesia di un Pronto soccorso. Finché a proporre un patto “salvifico” non arriva Lucifero in persona
Romanza tra harley quinn e poison ivy: un grande cambiamento in arrivo
Dopo Wonder Woman, ecco Captain Marvel. La supereroina che fa impazzire le bambine; “Alliances. Un gioco di luce”: l’eredità di Stan Lee in un romanzo.
Captain America Congratulates Wonder Woman On Twitter - Wonder Woman notched over $100 million dollars at the box office over the course of the movie's ... Lo riporta comicbook.com