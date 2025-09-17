Roma sfruttamento della prostituzione | sequestrato night club
Roma, 17 settembre 2025 – Coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a personale della sezione di PG della Polizia di Stato, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari che ha disposto gl i arresti domiciliari, nonché ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili e immobili per oltre 500.000 euro, nei confronti del gestore di un noto night club della Capitale. All’indagato, per il quale sussiste la presunzione di innocenza fino al giudizio definitivo, sono stati contestati, sulla base di elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, condotte integranti lo sfruttamento della prostituzione nonché i reati tributari di omessa dichiarazione ai fini I. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: roma - sfruttamento
