Roma Ranieri al fianco della squadra in vista del derby

La Roma non è in crisi, ma il morale resta basso dopo lo stop contro il Torino. I giallorossi speravano di presentarsi al derby con tre vittorie su tre, invece la sconfitta contro la squadra di Marco Baroni ha interrotto la serie positiva e complicato l’avvicinamento alla stracittadina. Il supporto di Ranieri. Come scrive il Corriere dello Sport, per dare sostegno al gruppo, al centro sportivo Fulvio Bernardini si è rivisto Claudio Ranieri, il “mister sei derby”, oggi Senior Advisor dei Friedkin. L’ex allenatore ha assistito all’allenamento della squadra di Gasperini, un gesto simbolico per ribadire quanto la sfida di domenica sia fondamentale non solo per la classifica ma anche per l’ambiente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it