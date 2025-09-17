Roma punta sui bus a chiamata Arriveranno in altri sette quartieri
A Massimina ha funzionato e, dopo una fase sperimentale, è stato messo a regime. Parliamo del servizio a chiamata introdotto a Roma a settembre del 2024 e che, adesso, è pronto a sbarcare anche in altri quartieri della città. Da Roma sud alla zona est della Capitale, sono tanti i quartieri che. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: roma - punta
Roma, l’Atalanta punta Matteo Plaia: trattativa in corso per il difensore della Primavera
Calciomercato Roma, lo Zenit punta Abraham: 20 milioni e maxi ingaggio
Tre colpi per completare la Roma di Gasperini: punta, esterno e difensore
Malatesta punta alla riconferma, tra i papabili anche Roma e Rogoli. Intanto domenica liberata una caretta-caretta: «L’abbiamo chiamata Pal nella speranza che porti pace in quella terra martoriata» - facebook.com Vai su Facebook
#Roma punta a rendere balneabile il #Tevere entro il 2030, seguendo l’esempio della #Senna a #Parigi e riportando in vita l’epoca d’oro del fiume della Capitale - X Vai su X
Roma punta sui bus a chiamata. Arriveranno in altri sette quartieri; Roma annuncia l’estensione del bus a chiamata entro il 2026 e interventi di sicurezza stradale; Servizio bus a chiamata, il Comune va al raddoppio: «Attivo in 7 nuove zone».
Roma annuncia l’estensione del bus a chiamata entro il 2026 e interventi di sicurezza stradale - Roma amplia il servizio di bus a chiamata a sette nuovi quartieri entro il 2026 e interviene sulla sicurezza stradale con nuovi incroci pedonali e ZTL ... Da ecodallecitta.it
Settimana Europea della Mobilità a Roma: il calendario degli eventi - Dal 16 al 22 settembre Roma celebra la Settimana Europea della Mobilità con eventi, percorsi pedonali, bike- Scrive ecodallecitta.it