Roma prostituzione ed evasione fiscale | arrestato il titolare di un night club

I militari della guardia di finanza di Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del gestore di un noto night club della capitale. All'indagato sono stati contestati condotte integranti lo sfruttamento della prostituzione nonché i reati tributari di omessa dichiarazione ai fini I.V.A. e di infedele dichiarazione. Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili e immobili per oltre 500mila euro. Le indagini traggono origine da un controllo in materia di sicurezza sul lavoro, eseguito nei confronti di una associazione culturale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

