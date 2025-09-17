Roma Primavera Guidi cerca continuità | domenica sfida alla capolista Genoa

Non è sicuramente stato un inizio di stagione semplice quello vissuto dalla Roma Primavera, che nelle prime due giornate di campionato aveva raccolto solo un punto. Qualche disattenzione di troppo e poca incisività negli ultimi metri non avevano permesso alla formazione di Guidi di approcciare al meglio in questo campionato, ma nelle ultime due sfide sono arrivate risposte positive. Con Sassuolo e Fiorentina sono arrivate due belle vittorie, che hanno risollevato il morale nonostante il tecnico sia consapevole che per restare ai vertici ci sia ancora molto lavoro da fare. I passi avanti dovranno quindi essere confermati già a partire da questa domenica 21 settembre, quando la Roma Primavera affronterà una trasferta molto complicata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

