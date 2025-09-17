Tempo di derby e tempo di scelte. Gian Piero Gasperini è al lavoro per trovare la formula giusta e rilanciare l’attacco della Roma, che finora ha segnato appena due reti nelle prime tre giornate. L’assenza di Paulo Dybala pesa, ma può aprire nuove opportunità in avanti. Dopo il giorno di riposo, ieri i giallorossi si sono ritrovati al Fulvio Bernardini per la prima seduta settimanale. Gasperini ha inizialmente puntato sul lavoro atletico e su esercitazioni di tiro, aspetto da migliorare dopo i soli 22 tentativi – poco pericolosi – registrati contro il Torino. Da oggi inizieranno invece le prove tattiche in vista della sfida con la Lazio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, oggi le prime prove verso il derby: El Aynaoui insidia El Shaarawy