Dopo la sconfitta contro il Torino, domenica la Roma vivrà il primo snodo fondamentale di questa stagione. La quarta giornata di campionato significherà infatti derby con la Lazio, che si disputerà alle ore 12.30 e sarà diretto da Sozza. I giallorossi dovranno immediatamente reagire al brutto risultato dell’ultima sfida, ritrovando immediatamente fiducia e vittoria in una partita che non può essere considerata come tutte le altre. Una volta lasciatosi il derby alle spalle, per la Roma sarà tempo di iniziare anche il proprio percorso continentale, con l’esordio nella League Phase di Europa League in trasferta contro il Nizza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, la sfida al Verona chiude il mese di settembre: scaligeri senza Gagliardini