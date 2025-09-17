Roma la sfida al Verona chiude il mese di settembre | scaligeri senza Gagliardini
Dopo la sconfitta contro il Torino, domenica la Roma vivrà il primo snodo fondamentale di questa stagione. La quarta giornata di campionato significherà infatti derby con la Lazio, che si disputerà alle ore 12.30 e sarà diretto da Sozza. I giallorossi dovranno immediatamente reagire al brutto risultato dell’ultima sfida, ritrovando immediatamente fiducia e vittoria in una partita che non può essere considerata come tutte le altre. Una volta lasciatosi il derby alle spalle, per la Roma sarà tempo di iniziare anche il proprio percorso continentale, con l’esordio nella League Phase di Europa League in trasferta contro il Nizza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - sfida
Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo
Roma, amichevole surreale: il 16 agosto sfida al Neom, club della città che (ancora) non esiste
Roma cerca bomber, spunta Piccoli: Massara sfida la Fiorentina
#Sarri con un problema #infortunati: ecco chi salterà la sfida alla #Roma. - facebook.com Vai su Facebook
A Roma la sfida dell'Università della Pace delle Nazioni Unite - X Vai su X
Milan fuori dalle Coppe, Juve e Roma sfida per la Champions. Retrocessione: risucchiate Parma e Verona; Roma-Verona diretta Serie A: segui la partita; Finale Nazionale U19 Ecc., oggi gli spareggi. Milano, Derthona, Borgomanero e Fidenza già nei Quarti.
La Roma blocca Baldanzi al Verona: salta anche l'arrivo di Pessina - A poche ore dalla fine del mercato sembrano essersi interrotte definitivamente le piste in entrata e in uscita per i due calciatori ... Scrive ilromanista.eu
Serie A, Verona-Cremonese 0-0: la cronaca del match - Cremonese, segui in tempo reale con la cronaca testuale di calciomercato. Segnala calciomercato.it